Медведев обсудит стимулы для добычи нефти

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник проведет совещание, на котором будут обсуждаться развитие нефтедобывающей отрасли России и вопросы стимулирования добычи нефти.

Как сообщила пресс-служба правительства, в совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, руководители профильных компаний.

Год назад на аналогичном совещании Медведев констатировал, что "топливно-энергетический комплекс остается очень важной составляющей экономики" России, поэтому власти "стараются создавать стимулы для его эффективного развития, хотя это непросто сочетается с задачами по наполнению бюджета, по решению социальных задач". "Здесь самое главное - найти правильный баланс между этими двумя важнейшими задачами в экономической и социальной жизни страны", - уверен глава кабмина. По мнению Медведева, у нефтяной отрасли "очень большой потенциал для роста". При этом он ставил задачу сохранения российской нефтяной отраслью ведущих позиций на мировом рынке.

Нефтяная отрасль РФ работает с учетом международных договоренностей по сокращению добычи. Также в начале августа президент России Владимир Путин подписал законы, цель которых - завершение "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли. Определено поэтапное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть в течение шести лет начиная с 1 января 2019 года. Установлены ставки акцизов на подакцизные товары на 2019, 2020 и 2021 годы. Кроме того, установлены ставки налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти и газового конденсата на период с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года.

Ранее Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс сообщал, что правительство планирует провести инвентаризацию нефтяных месторождений, выработать оценку их доходности и пересмотреть существующие льготы для нефтяных месторождений. Для того, чтобы выработка месторождений была максимальной, правительство может дополнительно простимулировать добычу трудноизвлекаемой нефти.