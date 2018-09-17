Новые пошлины США на товары из КНР не коснутся ряда видов высокотехнологичной продукции

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела имевшиеся у нее ранее планы включить некоторые наименования высокотехнологичной продукции в список ввозимых из КНР товаров, на которые наложат новые пошлины. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg .

По сведениям его источников, в июле в администрации составили перечень продукции из Китая на сумму $200 млрд, в отношении которой введут торговые ограничения. Тогда в него входили, в частности, смарт-часы Apple Watch, наушники AirPod и BeatsWL, смарт-колонки HomePod, роутеры AirPort и Time Capsule. Подпадали под пошлины и устройства такой же категории от иных компаний, нежели Apple, в их числе Fitbit и Plantronics.

Как отмечается в материале, в итоге в Вашингтоне решили не вводить пошлины в размере 10% на все эти наименования продукции. Общий ее объем Bloomberg оценивает в $12 млрд.

Как сообщило агентство ранее, Трамп дал указание помощникам приступить к выполнению плана, предполагающего 17-18 сентября введение пошлин в размере 10% на дополнительные группы товаров из Китая. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил в понедельник, что, по его мнению, вскоре об этом будет объявлено официально.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму $200 млрд для введения тарифов в размере 10%. Он объяснил данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.