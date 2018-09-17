Трамп объявил о введении пошлин в 10% на импорт из КНР на сумму $200 млрд с 24 сентября

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил о введение 10%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если Пекин примет ответные меры. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном в понедельник.

"Тарифы вступят в силу 24 сентября, до конца года сохранятся на уровне 10%. С 1 января тарифы вырастут до 25%. Более того, если Китай примет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, то мы немедленно начнем третий этап, введя дополнительные пошлины на импорт приблизительно на $267 млрд", - заявил американский лидер.

"На протяжении месяцев мы призывали Китай изменить свои нечестные торговые практики. Мы дали ясно понять, какие изменения необходимы, мы дали Китаю возможность вести себя с нами честнее", - заявил глава Белого дома.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня этого года он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Они были введены двумя частями по $34 и $16 млрд и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно.

Власти КНР незамедлительно отвечали введением пошлин на американский импорт на аналогичные суммы. Кроме того, Китай выразил США протест в связи с введением дополнительных тарифов и инициировал разбирательство в ВТО.