Глава МИД Канады заявила о возобновлении переговоров с США по NAFTA на этой неделе

ОТТАВА, 18 сентября. /ТАСС/. Переговоры по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Канадой и США возобновятся в Вашингтоне на этой неделе. Об этом в понедельник заявила журналистам глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Сегодня [17 сентября] я контактировала с [торговым представителем США Робертом] Лайтхайзером и его командой, и мы согласились продолжить переговоры в Вашингтоне позже на этой неделе", - цитирует ее телеканал CBC. Министр не смогла назвать точную дату встречи, добавив, что она пока согласовывается.

Ранее источники СВС сообщали, что переговорный процесс проходит "медленно" из-за большого числа "технической работы, которую должны перемолоть переговорщики".

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994-м. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. На прошлой неделе в Вашингтоне проходили очередные консультации между Канадой и США, но они не привели к заключению договора.