В Китае заявили, что введение США пошлин на товары из КНР не даст эффекта

ТАСС, 18 сентября. Введение США пошлин на импортируемые из Китая товары не будет результативной мерой. Об этом заявил заместитель председателя китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Фанг Синхай во вторник на конференции в Тяньцзине, передает агентство Reuters.

Он уточнил, что Китай располагает достаточными инструментами денежно-кредитной политики, чтобы справиться с негативным воздействием подобных мер. В то же время чиновник выразил надежду, что США и Китай смогут договориться, и их двустороннюю торговлю ждет хорошее будущее.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму 200 млрд долларов с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 267 млрд долларов, если Пекин примет ответные меры.

Как сообщило агентство Блумберг, вице-премьер Китая Лю Хе объявил о созыве совещания во вторник по вопросу ответа Китая на введенные США пошлины.