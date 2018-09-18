Регионы Сибири увеличили в первом полугодии экспорт угля до 87 млн тонн

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Экспорт угля с территории Сибирского федерального округа (СФО) в первом полугодии 2018 года составил около 87 млн тонн, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом во вторник ТАСС сообщил член комитета по энергетике Госдумы РФ Виктор Зубарев.
"По данным таможенной статистики, регионы СФО направили на экспорт более 87 млн тонн угля, в прошлом году, за этот же период (январь - июль - прим. ТАСС) 79,6 млн тонн", - сказал он.
По словам Зубарева, рост экспорта обусловлен высоким спросом на него на мировом рынке, прежде всего в государствах Азии. "Российский уголь удовлетворяет зарубежных клиентов по соотношению цена - качество, поэтому можно предположить, что рост вывоза топлива будет продолжаться", - сказал он.
При этом он подчеркнул необходимость дальнейшего развития логистической инфраструктуры по доставке угля к портам и расширение портовых мощностей. "Такие проекты есть и реализуются. Мы также ждем запуска строительства дороги Элегест - Курагино - Кызыл, что позволит увеличить экспорт качественного угля из Тувы", - сказал он.
Основные экспортеры в СФО - Кемеровская область (более 70 млн тонн), Хакасия (4,76 млн тонн), Бурятия (4,05 млн тонн), Иркутская область (1,38 млн тонн), Забайкальский край (0,7 млн тонн), Красноярский край (0,5 млн тонн), Тува (около 0,2 млн тонн).
Основные потребители - Китай, Индия, другие страны АТР, государства ЕС.