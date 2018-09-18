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Красноярский край увеличит в 2018 году добычу нефти на 5%

Член комитета по энергетике Госдумы РФ Виктор Зубарев также отметил, что установившиеся на мировом рынке цены на нефть дают импульс для развития и других отраслей экономики

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Красноярский край в 2018 году увеличит добычу нефти и газового конденсата на 5% до 25 млн тонн. Об этом во вторник ТАСС сообщил член комитета по энергетике Госдумы РФ Виктор Зубарев.

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"По Красноярскому краю, по прогнозам, в 2018 году будет добыто порядка 25 млн тонн. Рост составит около 5%", - сказал он.

По его словам, установившиеся на мировом рынке цены на нефть дают импульс для развития и других отраслей экономики, в том числе малого и среднего бизнеса.

Добыча нефти в Красноярском крае в прошлом году достигла исторического максимума, добыто было 23,5 млн тонн нефти и газового конденсата.

В 2009 году в Красноярском крае НК "Роснефть" запустил в промышленную эксплуатацию Ванкорское нефтегазовое месторождение. В 2016 году началась добыча нефти на Сузуне. В 2017 году Юрубчено-Тохомское будет запускаться в пробную эксплуатацию, промышленно - в 2018 году. В дальнейшем предстоит ввод Тагульского, Лодочного месторождений.

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