СМИ: Индия вновь отложила повышение ввозных пошлин на товары из США

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /ТАСС/. Нью-Дели вновь отсрочил повышение пошлин на ввоз некоторых товаров из США, которые должны были вступить в силу 18 сентября в ответ на введение Вашингтоном пошлин на индийские сталь и алюминий. Как сообщает во вторник газета The Economic Times со ссылкой на источник в правительстве Индии, повышение пошлин отложено до 2 ноября.

По информации источника, причина отсрочки в том, что Индия продолжает обсуждение вопросов о тарифах с американской стороной.

Индия уже не в первый раз откладывает введение ответных повышенных пошлин на американские товары. Сначала Нью-Дели намеревался повысить пошлины с 4 августа, потом - с 18 сентября.

В июне Индия сообщила, что намерена повысить ввозные пошлины на 29 видов товаров из США в ответ на действия Вашингтона. Планировалось, что импортные пошлины вырастут на нут - до 60%, чечевицу - до 30%, артемию (род мелкой креветки, идущей на корм для аквакультур) - до 15%. Кроме того, должны были повыситься пошлины на некоторые виды миндаля, грецких орехов, яблок и груш, а также на борную кислоту, плоский прокат из нержавеющей стали, детали труб и ряд других металлоизделий.

Индия рассчитывала получить от этих мер около $239 млн. При этом ожидается, что повышение Соединенными Штатами пошлин на индийские товары обойдется Индии в сумму порядка $241 млн.

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. О намерении ввести ответные меры также заявили и другие страны. В Нью-Дели тогда также негативно восприняли намерение Вашингтона поднять импортные пошлины и сообщили о готовности принять ответные шаги.