Депутаты Камчатки скорректировали бюджет, выделив средства на дороги, субсидии, жилье

ТАСС, 18 сентября. Депутаты Камчатского края после корректировки бюджета на 2018 год, распределили средства на социально-важные цели - строительство дорог, жилья, субсидии для малого и среднего бизнеса, снижение энерготарифа предпринимателям и другое. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания региона.

"Доходы и расходы краевого бюджета увеличены более чем на 1 млрд рублей как за счет поступлений из федерального центра, так и за счет роста собственных доходов <...> Средства были направлены на социально-важные мероприятия, строительство инфраструктуры и развитие экономики", - говорится в сообщении.

Так, 400 млн рублей направлены на обеспечение сниженного тарифа на электроэнергию предприятиям региона, 42 млн рублей - на субсидии малому и среднему бизнесу. 150 млн рублей будет направлено на строительство, ремонт и содержание дорог, 22 млн рублей - на проектирование объектов инфраструктуры нового аэропорта и дороги к нему. 60 млн рублей выделены на поддержку санавиации, 12 млн рублей - на подготовку и закупку оборудования для чемпионата России по горнолыжному спорту, который пройдет на Камчатке в начале 2019 года.

"Мы продолжаем строить: 70 миллионов рублей направлены на строительство многоквартирного дома по улице Кутузова в Петропавловске. Это начальная стадия, в будущем году на эту застройку будут выделены еще средства. 80 миллионов рублей выделены местным бюджетам", - сказал председатель законодательного собрания Валерий Раенко.

По данным пресс-службы законодательного собрания края, после корректировки доходы региона в 2018 году составили 73,2 млрд рублей, расходы - 76,6 млрд рублей.