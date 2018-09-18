На Камчатке сохранили региональные льготы для женщин от 50 лет и мужчин от 55 лет

ТАСС, 18 сентября. Депутаты законодательного собрания Камчатского края поддержали законопроект о сохранении федеральных налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста, на Камчатке это женщины с 50 лет и мужчины с 55 лет. Сообщение об этом появилось на сайте регионального парламента во вторник.

"20-я сессия законодательного собрания Камчатского края под руководством Валерия Раенко поддержала внесенный президентом РФ в Государственную думу законопроект о сохранении федеральных налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста <…> Законопроектом предусматривается сохранение льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц для граждан, которые соответствуют сегодняшнему действующему пенсионному возрасту, без учета его дальнейшего повышения. На Камчатке это женщины с 50 лет и мужчины с 55 лет", - говорится в сообщении.

За одобрение законопроекта единогласно проголосовали все депутаты. Также на 20-й сессии были внесены поправки в шесть законов Камчатского края с целью закрепить действующие региональные пенсионные льготы.

"Мы привязали все эти льготы к действующему на сегодня возрасту выхода на пенсию. Теперь, вне зависимости от корректировки пенсионного возраста на федеральном уровне, наши земляки будут иметь право на региональные пенсионные льготы в том же возрасте, как и сейчас. То есть женщины - с 50 лет, мужчины - с 55 лет", - цитирует пресс-служба председателя законодательного собрания Камчатского края Валерия Раенко.

О пенсиях

Предложенный правительством России законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта, которое должно состояться 24 сентября.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.