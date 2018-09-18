"Газпром-медиа" не видит оснований вовлечения в суд с "Яндексом" компаний Mail.ru и Rutube

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" не видит оснований вовлечения компаний Mail.ru и Rutube в судебный процесс по обвинению компании "Яндекс" в пособничестве интернет-пиратству. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.
Накануне ТАСС стало известно, что компания "Яндекс" заявила ходатайство в Мосгорсуд с просьбой привлечь Mail.ru Group и Rutube в качестве третьих лиц по делам телеканалов "Газпром-медиа" о "пиратстве" . По мнению "Яндекса", интересы этих компаний могут быть затронуты судебными актами по рассматриваемому делу.
"Компания "Яндекс" вправе пользоваться всеми правами, предоставленными законом стороне по делу. Мы не видим причин, по которым судебный акт по нашему делу мог бы затронуть права иных лиц, кроме уже участвующих в нем", - говорится в ответе в пресс-службе "Газпром-медиа" на запрос ТАСС.
Вместе с тем компания предлагает "дождаться позиции суда по данному вопросу".
17 сентября Мосгорсуд провел досудебную подготовку по искам телеканалов "Супер" и ТВ3, входящих в холдинг "Газпром-медиа" к "Яндексу" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в "Яндекс. Видео". Ранее Роскомнадзор едва не заблокировал этот сервис из-за жалоб правообладателей контента.
"Яндекс" продолжает настаивать, что требования Мосгорсуда по искам телеканалов, входящих в "Газпром-медиа", удалить пиратские копии сериалов из выдачи "Яндекс.Видео" "не только неисполнимы и не решают проблему пиратства, но и вредят как правообладателям, так и пользователям". Рассмотрение исков по существу назначено на 27 сентября.