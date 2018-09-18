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Енисейское пароходство доставит пиломатериалы в Дудинку для экспорта в Египет

С севера Красноярского края до Египта груз будут доставлять суда Северного морского пароходства

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (ЕРП) доставит 12 тыс. кубометров пиломатериалов в Дудинку (север Красноярского края) для дальнейшего экспорта в Египет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба пароходства.

"До конца сентября судам ЕРП предстоит перевезти из Лесосибирска в Дудинку порядка 12 тыс. кубометров пиломатериалов для дальнейшей доставки на экспорт в Египет", - говорится в сообщении. С севера края до Египта пиломатериалы будут доставляться судами Северного морского пароходства.

Отправителем груза является Лесосибирский ЛДК № 1. Как пояснили ТАСС в пароходстве, из-за загрузки железнодорожной станции в Лесосибирске, предприятие решило отправить свой груз Северным морским путем.

ЕРП - крупнейший перевозчик грузов по водным путям бассейна Енисея. Пароходство обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер ЕРП - "Норникель".

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