{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Казахстан и РФ ведут консультации о ввозе животноводческой продукции

В Россельхознадзоре сообщили о возможном введении ограничений с 1 октября 2018 года на ввоз животноводческой продукции из Казахстана

АСТАНА, 18 сентября. /ТАСС/. Астана и Москва проводят консультации о поставках в РФ продукции животноводства из Казахстана. Об этом во вторник сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев на брифинге.

"Наша команда специалистов комитета ветконтроля и надзора, IT-команда в составе "Казагромаркетинга", специалисты министерства сейчас вылетели в Москву, проводят взаимные консультации. Очевидно, что здесь какое-то недоразумение. То есть все договоренности, все необходимые процедуры нами соблюдаются. Поэтому могу заверить, что до конца текущей недели этот вопрос будет разрешен", - сказал Евниев.

По его словам, Казахстан с начала 2018 года поставил более 7 тыс. т говядины на экспорт, при этом ее основная масса - в Россию.

13 сентября официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ведомство может с 1 октября 2018 года ввести ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана из-за непрозрачности ее поставок и производства. По ее словам, сейчас казахстанская животноводческая продукция поступает в сопровождении документов, которые не позволяют точно определить место происхождения сырья и зачастую место производства готовой продукции, и может представлять риск для здоровья российских потребителей и эпизоотического благополучия страны.

Теги
КазахстанРоссия
Колебания курса рубля
Курс доллара на Мосбирже снизился до 67,91 рубля
Курс евро достиг отметки в 79,42 рубля
Читать полностью