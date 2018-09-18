{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД анонсировали внедрение контейнерного индекса ERAI

По словам заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Андрея Старкова, внедрение ERAI - это фактически первая попытка создать биржевой индекс на железнодорожной инфраструктуре

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" анонсировало внедрение в практическую эксплуатацию контейнерного индекса ERAI (Eurasian Rail Alliance Index), разработанного совместно с АО "ОТЛК ЕРА", сообщает корпоративное издание "Гудок".

Этот индекс, по словам заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Андрея Старкова, является своеобразным железнодорожным аналогом шанхайского контейнерного грузового индекса и мирового контейнерного индекса.

"ERAI отражает средневзвешенную стоимость перевозки 40-футового контейнера на колее 1520 мм коридора "Граница КНР - граница Евросоюза". Маршрут проходит через Казахстан, Россию и Беларусь в направлениях Азия - Европа и Европа - Азия. Значение индекса зависит от множества факторов, важнейшими из которых являются инфраструктурные тарифы, стоимость фитинговых платформ, скорость движения и время в пути, сезонность и загруженность инфраструктуры. Кроме того, значение индекса чувствительно к процессам на конкурентном рынке морского фрахта", - рассказал "Гудку" директор по развитию бизнеса компании ОТЛК ЕРА Михаил Селютин.

По его словам, внедрение ERAI - это фактически первая попытка создать биржевой индекс на железнодорожной инфраструктуре.

"Индекс ERAI повысит информированность грузовладельцев о возможностях инфраструктуры и прозрачность ценообразования на ключевых направлениях транзитных железнодорожных перевозок. Благодаря этому индексу повысится и доступность инфраструктуры для обслуживания максимального количества грузовладельцев", - пояснил топ-менеджер ОТЛК ЕРА.

Теги
Россия
Резиденты ТОР и СПВ на Камчатке получат льготы по налогу на модернизацию имущества
Льгота по налогу вводится на пять лет на то имущество, которое необходимо модернизировать для дальнейшей работы проекта
Читать полностью