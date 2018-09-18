РЖД анонсировали внедрение контейнерного индекса ERAI

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" анонсировало внедрение в практическую эксплуатацию контейнерного индекса ERAI (Eurasian Rail Alliance Index), разработанного совместно с АО "ОТЛК ЕРА", сообщает корпоративное издание "Гудок".
Этот индекс, по словам заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Андрея Старкова, является своеобразным железнодорожным аналогом шанхайского контейнерного грузового индекса и мирового контейнерного индекса.
"ERAI отражает средневзвешенную стоимость перевозки 40-футового контейнера на колее 1520 мм коридора "Граница КНР - граница Евросоюза". Маршрут проходит через Казахстан, Россию и Беларусь в направлениях Азия - Европа и Европа - Азия. Значение индекса зависит от множества факторов, важнейшими из которых являются инфраструктурные тарифы, стоимость фитинговых платформ, скорость движения и время в пути, сезонность и загруженность инфраструктуры. Кроме того, значение индекса чувствительно к процессам на конкурентном рынке морского фрахта", - рассказал "Гудку" директор по развитию бизнеса компании ОТЛК ЕРА Михаил Селютин.
По его словам, внедрение ERAI - это фактически первая попытка создать биржевой индекс на железнодорожной инфраструктуре.
"Индекс ERAI повысит информированность грузовладельцев о возможностях инфраструктуры и прозрачность ценообразования на ключевых направлениях транзитных железнодорожных перевозок. Благодаря этому индексу повысится и доступность инфраструктуры для обслуживания максимального количества грузовладельцев", - пояснил топ-менеджер ОТЛК ЕРА.