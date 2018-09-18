ФАС выявила нарушения при закупке Минздрава с ценой контракта в 3 млрд рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения при закупке Минздрава в ходе строительства и ввода в эксплуатацию детского реабилитационного центра в рамках контракта стоимостью порядка 3 млрд рублей, сообщила ФАС.
"В частности, заказчик не установил требования о соответствии закупаемых товаров конкретным ГОСТ, предъявил избыточные требования к составу заявки на участие в аукционе, а в инструкции по ее заполнению не указал физические величины и характеристики товаров, изображенных в графическом формате, что могло ввести участников закупки в заблуждение и препятствовать верному заполнению заявок и, как следствие, ограничить количество участников закупки", - говорится в сообщении.
Заказчику выдано предписание, сообщила ФАС, не приводя подробностей о построенном центре.
"В нарушение норм закона о контрактной системе в проекте контракта не была установлена ответственность поставщика за не предоставление информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с ним договоры, общая цена которых составляет свыше 10% от цены контракта. Дирекции единого заказчика-застройщика Минздрава России было предписано устранить выявленные нарушения", - цитирует пресс-служба слова начальника управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артема Лобова.