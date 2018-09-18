Минсельхоз понизил прогноз по экспорту зерна в 2018-2019 сельхозгоду до 35-37 млн тонн

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ, ранее озвучивавший ожидания по экспорту зерна в 2018-2019 сельхозгоду (начался 1 июля 2018 году) в размере 44-45 млн т, понизил прогнозный показатель до 35-37 млн т. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"Если урожай зерновых превысит 105 млн т экспорт зерновых культур в маркетинговом 2018/2019 году может составить порядка 35-37 млн т, в том числе пшеницы - 30 млн т", - сообщил представитель министерства.
Ранее в Минсельхозе отмечали, что экспорт пшеницы может достичь 35 млн т из общего объема экспорта зерна в размере 44-45 млн т.
Как сообщили ТАСС в министерстве, в 2018 календарном году Минсельхоз России прогнозирует экспорта зерна в объеме порядка 46 млн т. "На текущий момент факт экспорта зерна составляет 36,6 млн т, до конца 2018 года прогнозируется экспортировать зерна в объеме порядка 9 млн т", - отметил представитель министерства. Он также добавил, что предпосылок для введения экспортных пошлин нет.
Как сообщалось ранее, в 2017 году Россия собрала рекордный урожай зерна в размере 135,4 млн т. Урожай в 2018 году ожидается в объеме 105 млн т.