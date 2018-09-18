"Газпром" полностью отказался от закупок импортных труб

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. "Газпром" полностью перешел на закупку отечественных труб, проведя 100-процентное импортозамещение. Об этом во вторник журналистам на международной научно-практической конференции "Трубы-2018. Трубная промышленность сегодня и завтра" сообщил заместитель председателя правления российского газового холдинга Виталий Маркелов.
"Газпром", наверное, первый, кто занимался импортозамещением, связано это было с историей "Газпрома" в 80-х годах. <…> Сегодня мы на 100% от импорта [труб] не зависим. Благодаря коллегам-трубникам мы имеем сегодня 100-процентное импортозамещение. "Газпром" ни килограмма трубы не покупает за рубежом", - сказал Маркелов.
ПАО "Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
XIII международная научно-практическая конференция "Трубы-2018. Трубная промышленность сегодня и завтра" проходит в Челябинске. На нее приехали почти 300 участников из 11 стран мира: российских и иностранных ученых, потребителей и производителей трубной продукции.