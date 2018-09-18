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Новак: цена на нефть опустится до $50 за баррель

Министр энергетики сообщил, что текущая ситуация с повышением цены носит конъюнктурный характер
Министр энергетики РФ Александр Новак Стоян Васев/ТАСС
Министр энергетики РФ Александр Новак
© Стоян Васев/ТАСС

ГОРКИ, 18 сентября. /ТАСС/. В долгосрочной перспективе цена нефти опустится до уровня около $50 за баррель.

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Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по развитию нефтедобывающей отрасли России.

"В долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель. То есть текущая ситуация с повышением цены до $70-80 носит в том числе конъюнктурный характер", - сказал Новак, выступая с докладом перед Медведевым.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичНовак, Александр ВалентиновичРоссия
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