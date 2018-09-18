Новак: цена на нефть опустится до $50 за баррель

ГОРКИ, 18 сентября. /ТАСС/. В долгосрочной перспективе цена нефти опустится до уровня около $50 за баррель.

Динамика цен на нефть с 2014 года. Досье

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по развитию нефтедобывающей отрасли России.

"В долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель. То есть текущая ситуация с повышением цены до $70-80 носит в том числе конъюнктурный характер", - сказал Новак, выступая с докладом перед Медведевым.