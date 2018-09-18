Медведев: налоговый маневр не должен навредить ни компаниям, ни потребителям продукции

ГОРКИ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил о недопустимости роста цен на топливо.

"Изменение в налогообложении в [нефтяной] отрасли не должно нанести ущерб ни нефтяным компаниям, ни российским потребителям нефтепродуктов", - указал глава правительства на совещании по развитию нефтяной отрасли. Он напомнил, что "весной этого года уже складывалась непростая ситуация с ценами на топливо, ее пришлось исправлять буквально в ручном режиме".

"Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран, и повторения таких событий допустить нельзя", - подчеркнул глава кабмина. По его словам, "необходимо контролировать ситуацию на топливном рынке, причем очень жестко". "В случае, если динамика цен станет неконтролируемой, появится угроза их галопирующего роста, нам придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты", - предупредил Медведев, напомнив, что "такая возможность законодательством предусмотрена".

"Рассчитываю на то, что к этому инструменту правительству все-таки прибегать не потребуется и что руководители нефтяных компаний в этом смысле то, что я сказал, услышали", - отметил премьер.

Глава кабмина также не исключил корректировку отдельных параметров налогового маневра в нефтяной отрасли.

"Вопросы стимулирования отрасли невозможно рассматривать в отрыве от сложившегося налогового режима, в том числе с налоговым маневром в нефтяной отрасли", - констатировал председатель правительства на совещании по развитию нефтедобывающей отрасли России. Он сообщил, что в правительстве, в том числе у вице-премьера Дмитрия Козака, проводились специальные совещания, на которых "обсуждалась необходимость определенной корректировки отдельных параметров налогового маневра". "Общая позиция заключается в том, что изменение налогообложения отрасли не должно идти в ущерб ни нефтяным компаниям, ни российским потребителям нефтепродуктов", - пояснил премьер

Медведев также поставил перед отечественными нефтяными компаниями задачу удержания лидирующих позиций в мире, несмотря на обострившуюся конкуренцию.

"За последние годы появились новые технологии добычи и переработки сырья, конкуренция на энергетических рынках постоянно обостряется, основными потребителями нефти становятся развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - констатировал председатель правительства. Он указал: "Важно, чтобы российские нефтяные компании могли адекватно отвечать на эти вызовы, удерживать лидерские позиции даже в нынешние непростые времена".

"Наша страна по понятным причинам является одной из ведущих держав, нефтяная промышленность - важнейшая часть российской экономики, в инвестиционных, инфраструктурных проектах нефтяных компаний участвуют предприятия многих других отраслей, к тому же нефтяники выплачивают в бюджет в среднем две трети своей выручки, благодаря этому в значительной степени обеспечивается решение национальных задач", - отметил глава кабмина. "Даже несмотря на нашу ориентацию на несырьевой экспорт, изменения структуры экономики ситуация пока не такая, поэтому государство должно адекватно воспринимать то, что происходит в нефтяном секторе", - считает Медведев.

На совещании он призвал обсудить меры, которые "призваны обеспечить эффективное развитие отрасли на длительную перспективу".