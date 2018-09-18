Новак: добыча нефти в РФ при отсутствии стимулирования может упасть на 44% к 2035 году

ГОРКИ, 18 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти в России в 2018 году составит 553 млн тонн, в 2021 году страна выйдет на пик добычи - 570 млн тонн. Однако без стимулирования отрасли показатель может упасть на 44% к 2035 году, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева по развитию нефтедобывающей отрасли России.

"Если мы ничего не будем делать, мы можем столкнуться с негативными последствиями уже скоро. В 2018 году ожидаем 553 млн тонн, на пик выйдем в 2021 году - 570 млн. После чего может начаться постепенное снижение, и в 2035 году мы можем снизить добычу до 310 млн тонн, то есть потерять 243 млн тонн, или 44% общей добычи", - сказал Новак.

Новак также заявил, что налоговые поступления от нефтяной отрасли могут сократиться на 3,3 трлн рублей в год без дополнительного стимулирования добычи в стране.

"Мы видим, что начиная с 2022 года может начаться негативная динамика поступлений в государственный бюджет и общий объем налогов может упасть на 3,3 трлн рублей в год, а инвестиции - на 1,3 трлн. Это неизбежный результат удорожания добычи, избыточно высокого налогообложения по месторождения Западной Сибири", - сказал Новак.

Месторождения в Западной Сибири

Минэнерго РФ считает, что в будущем все месторождения Западной Сибири должны перейти на налог на дополнительный доход (НДД). Новак отметил, что при действующей налоговой системе около 50% запасов нефти в Ханты-Мансийский автономном округе - Югре не вводится в разработку.

"Порядка 50% доказанных запасов нефти в ХМАО не вводится в разработку при текущей налоговой системе. Из запасов в 11,2 млрд тонн - 33% извлекаемые, из них в разработке только 900 млн тонн. 54% - это браунфилды, из них не в водится 3,4 млрд тонн", - сказал Новак.

По его словам, с 2022 года бюджет РФ может лишиться 3,3 трлн рублей налогов без дополнительного стимулирования нефтедобычи. "Это неизбежный результат удорожания добычи, избыточно высокого налогообложения по месторождениям Западной Сибири", - подчеркнул глава Минэнерго.