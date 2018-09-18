Роскомнадзор в декабре направит Twitter и Facebook письма о хранении данных россиян

СОЧИ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен направить в компании Twitter и Facebook письма с вопросом об исполнении требования законодательства РФ по хранению данных россиян в середине декабря. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах форума "Спектр 2018".

"Насколько я знаю, они [Twitter] эту работу ведут (по локализации хранения персональных данных россиян на территории России - прим. ТАСС). Намерен до 15 декабря, до конца года отправить им соответствующее письмо, чтобы они это подтвердили", - сказал он.

Жаров напомнил, что получил письмо от вице-президента Twitter, в котором сообщалось о планах компании начать хранить персональные данные россиян на территории РФ в 2018 году. "Они [Twitter] написали письмо, где было сказано, что во второй половине 2018 года компания Twitter локализует базы данных российских граждан на территории РФ. Истечет второе полугодие - я поставил себе срок 15 декабря - и напишу письмо с вопросом, где хранятся эти данные. Они мне что-то ответят", - пояснил Жаров.

"По сути дела, это начало проверки. То же самое сделаю по отношению к Facebook", - добавил он.

Глава Роскомнадзора отметил, что ведомство не проверяет "инструментарно", как исполняют законодательство иностранные компании. Специалисты Роскомнадзора, по его словам, направляют запрос владельцу сервисных мощностей о наличии договора с иностранной компанией. "Дальше уже не наша работа начинается - дальше опять же те, кто занимается оперативно-разыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и так далее..." - пояснил он.

Закон о хранении данных

Закон о хранении персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.

Ранее глава Роскомнадзора говорил, что проверка Twitter и Facebook будет проведена во второй половине 2018 года. При этом Twitter проверят только на исполнение законодательства о локализации данных россиян. В то же время проверка Facebook будет более комплексной и затронет не только вопрос локализации баз данных на территории РФ, но также, например, темы наличия или отсутствия офиса компании на территории России, удаления противоправного контента в соответствии с законодательством РФ всеми социальными сетями, которые входят в сообщество Facebook.