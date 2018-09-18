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Арктика сегодня

Проект грузового беспилотника чукотского изобретателя заинтересовал инвесторов

Устройство может использоваться для доставки товаров жизнеобеспечения в отделенные территории

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Инвесторы заинтересовались разработкой изобретателя Виталия Маняхина из Чукотки, создавшего проект грузового беспилотника, который можно использовать для доставки товаров жизнеобеспечения в отделенные территории. После внесения изменений в проект будет рассмотрен вопрос о его внедрении в производство, сообщает во вторник пресс-служба правительства Чукотской автономной области.

"Нашим проектом заинтересовался Дальневосточный фонд высоких технологий. После Восточного экономического форума мы обсудили ряд технических вопросов, которые по возвращению на Чукотку мне и моей команде предстоит решить. Дело в том, что представленный мною дрон, по своим характеристикам, в частности - большой грузоподъемности, относится к тяжелым ударным беспилотникам. Регистрация таких летательных аппаратов - довольно сложный процесс, поэтому мы попробуем переконструировать дрон таким образом, чтобы его грузоподъемность составляла 30 кг", - цитирует изобретателя Маняхина пресс-служба правительства Чукотки.

При техническом усовершенствовании проект, возможно, будет внедрен в сферу грузоперевозок.

Ранее ТАСС сообщал, что проект сверхдальнего радиоуправляемого беспилотного летательного аппарата Маняхин представлял на крупнейшей в России и Восточной Европе стартап-конференции Open Innovation Startup Tour. Тогда свое изобретение он позиционировал как аппарат, который можно использовать для доставки продуктов питания, топлива, строительных материалов и других грузов жизнеобеспечения в отдаленные труднодоступные населенные пункты арктических регионов, где отсутствует транспортная логистика.

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РоссияАрктика сегодняЧукотский автономный округ
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