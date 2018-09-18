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В Калининградской области сохранят льготы для жителей предпенсионного возраста

В поддержку законодательной инициативы выступило абсолютное большинство депутатов областной думы

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты Калининградской областной думы на внеочередном заседании во вторник внесли изменения в некоторые законы, регулирующие предоставление мер социальной поддержки. В соответствии с поправками в регионе сохраняются установленные льготы для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе облдумы.

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"Речь идет, в частности, о ежемесячной денежной выплате ветеранам труда, военной и государственной службы, компенсации коммунальных расходов отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, льготах для медиков и ряде других мер социальной поддержки", - сказали в пресс-службе.

По словам председателя постоянного комитета областной Думы по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Ларисы Швалкене, "предложенная фракцией "Единая Россия" законодательная инициатива направлена на поддержку населения на этапе изменений пенсионного законодательства".

В поддержку законодательной инициативы высказалось абсолютное большинство парламентариев, отметили в пресс-службе областной думы.

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