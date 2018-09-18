Энергетики завершили подготовку подключения Куршской косы к калининградской энергосистеме

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Компания "Янтарьэнерго" (входит в "Россети") завершила работы по строительству инфраструктуры для подключения всей территории Куршской косы к энергосистеме Калининградской области. Начаты пусконаладочные работы, сообщила во вторник пресс-служба компании.
По данным пресс-службы, поселки Рыбачий и Морское на Куршской косе сейчас получают энергию из Литвы через подстанцию "Нида". Уже этой осенью они будут обеспечиваться энергией от региональных электросетей. Связь с литовской "Нида" останется в качестве резервной.
"Все строительно-монтажные работы по подключению поселков Куршской косы к энергосистеме региона завершены, ведутся пуско-наладочные", - говорится в сообщении.
Общая стоимость проекта по энергоснабжению Куршской косы составляет около 1 млрд рублей. Он включает прокладку 57 км кабельной линии, 1,5 км воздушной линии электропередачи, реконструкцию подстанции 110 и 15 киловольт в городе Зеленоградске и поселке Лесной, строительство трех трансформаторных подстанций в поселках Морское, Рыбачий и на парковке пешеходного маршрута "Высота Эфа".
"Благодаря реализации этого проекта Куршская коса получит дополнительную мощность около 7 мегаватт. Это даст импульс развитию территории, реализации инвестиционных проектов правительства Калининградской области, национального парка. В последние 20 лет Куршская коса не имела возможности для развития", - отметил гендиректор АО "Янтарьэнерго" Игорь Маковский, слова которого приводит пресс-служба.
Куршская коса - узкая полоса земли, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина - от 400 м до 3,8 км. В российской части Куршской косы расположен национальный парк, в нем создан большой музейный комплекс, работает полевой стационар Биологической станции Зоологического института РАН по кольцеванию птиц и изучению их миграции. На территории косы находятся три населенных пункта, в которых проживают в общей сложности около 1,5 тыс. человек.