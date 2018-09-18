Транспортная прокуратура внесла протесты в Мособлдуму из-за штрафов в аэропортах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев внес в Московскую областную думу два протеста на статьи региональных законов, дающие полномочия правительству области определять правила пользования аэропортами и аэровокзальными комплексами и устанавливать за их нарушения штрафы. Как сообщает корр. ТАСС, Мособлдума приняла эти протесты к рассмотрению.

Ранее сообщалось, что в апреле 2018 года Мособлдума ввела штрафы за нарушения правил пользования аэровокзальными комплексами, аэропортами, расположенными на территории Московской области. "Сегодня на внеочередное заседание Московской областной думы вынесен вопрос о рассмотрении протеста Московской межрегиональной транспортной прокуроры на статью 5 закона Московской области "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области", - сказал Опенышев.

Он добавил, что речь идет о пункте 5.1 этой статьи, которая наделила правительство Подмосковья полномочиями регулировать ситуацию в аэровокзальных комплексах и аэропортах и устанавливать правила поведения физических лиц. По его словам, он внес в Мособлдуму отдельный протест прокуратуры на статью 3.5 регионального закона № 37/2016-ОЗ "Кодекс Московской области об административных правонарушениях", где определяется размер штрафов за нарушения правил пользования аэровокзальными комплексами, аэропортами, расположенными на территории области. Согласно этой статье, штрафы для граждан могут составить от 100 до 500 рублей, для должностных лиц - от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для юридических лиц - от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

Аргументация и решение думы

Заместитель прокурора пояснил, что по федеральному законодательству органы государственной власти могут осуществлять соответствующие полномочия только в отношении аэропортов или аэродромов, находящихся в их собственности. "Распоряжением правительства РФ расположенные в Московской области аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский включены в перечень аэропортов федерального значения. По нашему мнению, статья … подлежит изменению, путем исключения пункта 5.1. Аналогичной позиции придерживается Министерство транспорта РФ, у которого мы ее запрашивали", - сказал Опенышев. Статью 3.5 КоАП Московской области он предложил признать утратившей силу.

Председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Московской областной думы Олег Григорьев по итогам докладов Опенышева предложил направить протесты во фракции регионального парламента и комитеты для предварительного рассмотрения. Депутаты поддержали это предложение.

Новые штрафы и полномочия

Мособлдума 5 апреля 2018 года приняла поправки о наделении правительства региона полномочиями регулировать правила поведения граждан в аэропортах, а 26 апреля установила штрафы за лежание на креслах и полу, прослушивание музыки без наушников и передвижение по территории верхом на животных и сигвеях для посетителей Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Также наказуемым стало навязывание услуг таксистов, гадалок и продавцов.

Дополнительно к этому штрафы ввели за приставание к посетителям с предложениями гостиничных, таксомоторных услуг, купли-продажи, обмена или приобретения вещей. Наказуемым стало и проведение несогласованных зрелищных мероприятий, в том числе концертов.