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Исполняющим обязанности главного редактора газеты "Известия" стал Сергей Коротеев

По данным РБК, бывший главред издания Арсений Оганесян перешел на работу в Life.ru

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Исполняющим обязанности главного редактора газеты "Известия" назначен Сергей Коротеев. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе МИЦ "Известия".

"Арсений Оганесян, бывший главный редактор, перешел на другую работу. Исполняющим обязанности главного редактора назначен Сергей Коротеев, до этого занимавший должность заместителя главного редактора", - сообщили в пресс-службе.

Оганесян был руководителем редакции "Известий" в течение двух лет. По информации РБК, он будет руководить редакцией Life.ru.

Газета "Известия" является одним из ключевых активов МИЦ "Известия", включающего новостные службы телеканалов "РЕН ТВ" и "Пятый канал", а также городской телеканал "78". Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ "Известия" составляет более 40 млн человек

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