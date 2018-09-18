Путин поручил ведомствам обеспечить реализацию московских транспортных проектов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина, поручил властям столицы и Московского региона, Минтрансу и РЖД обеспечить эффективную реализацию крупнейших транспортных проектов, а правительству РФ поддержать эти начинания.

"Совместно с Министерством транспорта, "Российскими железными дорогами" и администрацией Московской области следует обеспечить эффективную реализацию крупнейших транспортных проектов", - сказал он.

Президент пояснил, что имеет в виду метро, московские центральные диаметры, Центральную кольцевую дорогу, реконструкцию вылетных магистралей. "Речь идет о значительном улучшении инфраструктуры и логистики в московской агломерации", - сказал Путин, добавив, что в конечном итоге изменения скажутся на всей Центральной России. "Безусловно, правительству страны необходимо поддержать эти важнейшие начинания", - подчеркнул президент. Глава государства также попросил Собянина и дальше уделять внимание социальной поддержке москвичей разных возрастов.