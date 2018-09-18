Путин считает, что реновация в Москве может задать стандарт для других регионов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Программа реновации в Москве может задать стандарт для других регионов России, однако при ее реализации должны прежде всего учитываться интересы конкретных людей, проживающих в пятиэтажках. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

"Еще одна масштабная задача, которую вы перед собой поставили, это программа реновации, которая позволит получить новое жилье миллионам москвичей и одновременно выработать стандарт улучшения жилищных условий для жителей пятиэтажек в других регионах страны", - отметил Путин. Президент подчеркнул, что это очень масштабный, важный, но вместе с тем и очень чувствительный проект для многих людей. "Поэтому, конечно, нужно это все учитывать, исходя прежде всего и всегда из интересов конкретных людей", - заключил глава государства.