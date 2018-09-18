Аксенов допустил возможность принятия завода "Крымский титан" в собственность Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил возможность принятия в собственность республики завода "Крымский титан", который закрыли после химического выброса в городе Армянск на севере полуострова. Он этом он заявил во вторник журналистам.

"Если собственник [завода] скажет, что он не в состоянии этого делать [привести завод к соответствию с федеральными стандартами в части защиты окружающей среды] и вся нагрузка ляжет на плечи государства, то будет стоять вопрос в том числе о принятии завода в госсобственность республики Крым. Я не собираюсь за частников тратить средства [из бюджета региона], вкладывать без перспективы", - сказал Аксенов.

Он рассказал, что в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией ни одно предприятие в регионе "не соответствовало федеральным стандартам с точки зрения норм защиты от причинения вреда окружающей среде". Вместе с тем власти разрешили им продолжить работу "для сохранения рабочих мест". "Это и моя зона ответственности. Это касалось не только "Титана", но и бюджетной сферы и всех предприятий. Сегодня у нас половина предприятий не соответствуют федеральным стандартам", - уточнил глава региона.

Аксенов добавил, что сегодня все предприятия в Крыму "разработали дорожные карты и имеют обязательства в части приведения к соответствию с федеральными нормами".

По его словам, ликвидация последствий химвыброса в Армянске "должна лежать на плечах собственников" завода. "Моя цель - предприятие сохранить, при этом необходимо довести уровень защиты окружающей среды, людей и их жизней до федеральных стандартов. По-другому быть не может", - сказал Аксенов.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС. Специалисты выясняют причины химвыброса, рассматривают все версии, включая диверсию со стороны Украины.