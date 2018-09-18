"Купол" планирует на 40% увеличить выпуск гражданской продукции в 2018 году

ИЖЕВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в концерн "Алмаз-Антей") планирует на 40% увеличить объем выпускаемой гражданской продукции в 2018 году. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов в кулуарах Форума оружейников России, который эти дни проходит в Ижевске.

"В прошлом году сделали, к сожалению, 28,5%, в этом году планируем 40% прирост", - сказал он.

Зиятдинов добавил, что ежегодно предприятие планирует увеличивать объемы производства гражданской продукции в среднем на 30%.

Генеральный директор предприятия рассказал, что на предприятии работает около 15 программ по производству гражданской продукции. В том числе на заводе выпускаются вентиляционные системы, нефтепромысловое оборудование, медицинская техника, климатотехника, теплообменное оборудование, особо чистые материалы для электроники и так далее.

Завод "Купол" - одно из ведущий предприятий ОПК Удмуртии специализирующееся на выпуске зенитных ракетных комплексов.