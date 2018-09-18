Аэропорт Брянска реконструируют за счет федерального и областного бюджетов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Взлетно-посадочную полосу и объекты управления воздушным движением международного аэропорта "Брянск" реконструируют в 2019 году за счет средств федерального и областного бюджетов. Проведение работ включено в госпрограмму развития транспортной системы в РФ и оценивается почти в 1 млрд рублей, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства Брянской области.
"В международном аэропорте "Брянск" планируется провести усиление взлетно-посадочной полосы, реконструкцию перрона, рулежных дорожек, объектов радионавигации. По предварительным расчетам затраты составят около 1 млрд рублей. Реконструкция аэродромного комплекса включена в государственную федеральную программу "Развитие транспортной системы". Это решение принято на уровне правительства РФ по итогам рабочей встречи председателя кабмина Дмитрия Медведева и губернатора области Александра Богомаза, которая состоялась в Москве 11 сентября", - сказали в пресс-службе.
Разработка проектно-сметной документации для проведения реконструкции завершится в первом квартале 2019 года. "Финансовые средства на эти цели предусмотрены в бюджете Брянской области", - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, реконструкция аэродромного комплекса запланирована на 2019 год. После ее проведения аэропорт сможет принимать все типы самолетов, которые сейчас есть в гражданской коммерческой авиации, вплоть до таких крупных машин как Boeing 737-800, способный перевозить до 190 пассажиров.