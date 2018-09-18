Правительство может одобрить все предложенные Минэнерго льготы по стимулированию добычи

ГОРКИ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует одобрить все предложенные Минэнерго льготы для стимулирования добычи нефти, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по развитию нефтедобывающей отрасли России.

"Да, все они предварительно обсуждены были, мы вчера говорили и сегодня. Они поддержаны", - сказал Козак.

Ранее на совещании глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Минэнерго и Минприроды подготовили перечень из шести типов льгот для нефтяников для стимулирования добычи нефти, что приведет к росту инвестиций в отрасль и увеличению поступлений в бюджет. Предоставление этих льгот будет сопровождаться заключением инвестиционного соглашения между нефтяниками и правительством.

Козак также считает, что введение новых льгот для нефтяников приведет к увеличению доходов бюджета за счет роста нефтедобычи.

"(Сейчас вопрос предоставления новых льгот обсуждается из-за) того, что в перспективе мы наблюдаем истощение запасов нефти, увеличение затрат, - сообщил он. - Речь идет не просто о том, чтобы дать новые льготы месторождениям, на которых идет добыча. Речь не идет о том, чтобы потерять доходы бюджета, речь как раз наоборот, чтобы их не потерять". Козак добавил, что доходы бюджета могут быть увеличены за счет дополнительной добычи нефти, которая в противном случае не велась бы.

Кроме того, вице-премьер добавил, что правительство РФ не отказалось от идеи через 3-5 лет рассмотреть возможность перевода всей нефтяной отрасли на налог на дополнительный доход (НДД).

Что предлагается

Министерства предлагают ввести механизмы применения повышенного коэффициента амортизации на инвестиции в Западной Сибири. Дополнительный объем добычи за счет этого увеличится с 2019 г. по 2035 г. до 461 млн тонн, прирост налогов - 5,3 трлн рублей, дополнительных инвестиций - 1,862 трлн рублей.

Другим механизмом может стать стимулирование геологоразведочных работ за счет налогового вычета по налогу на прибыль для расходов по ГРР, а также расширение действия НДД на все месторождения Западной Сибири. Это приведет к росту налогов на 1,2 трлн рублей и инвестиций на 3,5 трлн рублей до 2035 года.

Еще Минэнерго предлагает расширить перечень льгот для новых месторождений. "Мы предлагаем поменять критерии и предоставлять данную льготу с момента достижения выработанности запасов на уровне одного процента, вместо фиксации конкретной даты начала и окончания льгот по НДПИ. Ожидаемый результат до 2021 года - это около 25 млн тонн дополнительной добычи нефти и около 265 млрд дополнительных поступлений в бюджет", - говорил Новак.

Пятой мерой является стимулирование третичных методов увеличения нефтеотдачи, в частности речь идет об использовании полимеров, закачки CO2 в пласт для повышения коэффициента добычи нефти.

Также Минэнерго предлагает использовать в качестве перспективной ресурсной базы нефтяные оторочки, которые вводятся в разработку из-за нерентабельности.