ФАС выдала предостережения из-за прогнозов о росте цен на хлеб

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережения исполнительному директору Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрию Вострикову и вице-президенту Российского зернового союза (РЗС) Александру Корбуту из-за заявлений о возможном увеличении розничных цен на хлеб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России сочла, что указанные публичные заявления могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, действующими на рынке хлеба, как ориентир при планировании своей хозяйствующей деятельности. Должностным лицам выдано предостережение от публичных заявлений о росте цен на хлеб ", - говорится в сообщении.

Газета "Известия" 3 сентября написала, что, по данным зерновых компаний и производителей зерна, к октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10% из-за изменения курса валюта и снижения прогноза по урожаю зерна. В статье исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрий Востриков и вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сообщили о возможном увеличении розничных цен на хлеб, произведенного из высокосортной пшеничной муки, поясняется в сообщении.

По мнению начальника управления контроля АПК ФАС Анны Мирочиненко, чьи слова цитируются в сообщении ведомства, подобные публичные заявления должностных лиц о планируемом поведении на товарном рынке могут действительно привести к повышению цен на рынке хлебных продуктов, если хозяйствующие субъекты воспримут их как руководство к действию. "Поэтому ФАС России решила выдать этим должностным лицам предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства", - отметила она.

Ранее ФАС сообщала ТАСС, что рассматривает возможность выдать предостережения должностным лицам за заявления о возможном росте цен на хлеб.

Позиция Минсельхоза

В Минсельхозе России сообщили ТАСС, что полученный в этом году урожай позволит полностью обеспечить зерном и хлебом всю страну. В министерстве добавили, что ожидаемый в этом году объем урожая будет выше среднего показателя за последние 10 лет. В прошедшем году в России собран рекордный урожай зерна в размере 135,4 млн тонн. За счет этого темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия заметно снизились, сказали в Минсельхозе.

По данным министерства, в 2017 году потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли за год на 2,7% против роста цен на 5,9% в 2016 году. В этом году, как сообщили в Минсельхозе, также сохраняются невысокие темпы роста цен - всего на 1,4%.