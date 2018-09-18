Северная Осетия исполнила майские указы по зарплате работникам образования

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Показатели поэтапного повышения заработной платы работников образования, обозначенные в майских указах президента РФ, полностью выполнены в Северной Осетии. Об этом заявила на заседании правительства республики министр образования и науки республики Ирина Азимова, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"По сравнению с 2012 годом средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций увеличилась в 2,5 раза. Средняя заработная плата педагогических работников общего образования увеличилась в 1,5 раза", - сказала министр.

В 2018 году средняя заработная плата работников учреждений дополнительного образования по сравнению с 2012 годом увеличилась в 2,4 раза, и средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в системе профессионального образования увеличилась в 2,6 раза.

По данным Ирины Азимовой, средняя заработная плата преподавателей высших учебных заведений за указанный период увеличилась в 3,8 раза.

"В Северной Осетии активными темпами осуществлялась реализация дополнительных мер, направленных на выявление и поддержку юных талантов. Существенно увеличилось количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, и в этом направлении также выполнены целевые показатели", - заключила она.