Комитет Госдумы одобрил законопроект о контроле операций по картам иностранных банков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в I чтении правительственный законопроект, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 25 сентября.

Поправки предлагается внести в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - нормы расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В число таких операций будут включены операции по снятию физлицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком. Перечень иностранных государств, чьи карточки попадут под обязательный контроль, предлагается отнести к информации ограниченного доступа.

Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее трех рабочих дней представлять в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты, а также сведения о держателе платежной карты.

По мнению авторов законопроекта, данное нововведение позволит с учетом риск-ориентированного подхода оперативно принимать решения о включении иностранных государств в зону "повышенного внимания" или снимать их с усиленного мониторинга.

"Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о вышеобозначенных операциях, подлежащих обязательному контролю, сделает возможным проведение анализа финансовых потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Комитет поддержал концепцию законопроекта, однако высказал ряд замечаний, которые необходимо устранить ко второму чтению законопроекта. "В целях устранения правовой неопределенности предлагаем уточнить, какие именно "личные кабинеты" имеются в виду", - говорится в заключении комитета касательно нормы о доведении информации о снятии наличных до банков через личные кабинеты.

Кроме того, комитет предлагает уточнить понятие "банка, расположенного в иностранном государстве", а также уточнить, что понимается под местом совершения операции по снятию наличных: полный адрес структурного подразделения кредитной организации, адрес банкомата либо наименование населенного пункта.