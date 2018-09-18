В Минфине РФ заявили, что доллар не должен быть элементом обычного делового оборота

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Доллар не должен быть элементом обычного делового оборота в России, а расчеты между российскими организациями в иностранных валютах должны быть минимизированы, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев. При этом о полном запрете на хождение доллара в России речи нет.
"Понятно, что не предполагается запрет на абсолютное хождение доллара. Таких вещей никто не поддерживает... Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота", - сказал замминистра.
По его словам, расчеты в иностранных валютах между российскими организациями должны быть минимизированы: "Не должно быть расчетов в иностранных валютах или должны быть минимизированы расчеты в иностранных валютах между российскими организациями, если для этого нет непосредственной необходимости".
Кроме того, считает Моисеев, товары из России тоже должны экспортироваться преимущественно за рубли.
"Расчеты между третьими странами должны осуществляться в национальных валютах, экспортироваться товары из России должны преимущественно за рубли или национальные валюты третьих стран", - отмеитл он.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что считает неизбежным для России и ряда других стран переход на расчеты в национальной валюте и отказ от расчетов в долларах, если США продолжат использовать доллар "как оружие".
Костин также представил план по дедолларизации в России, который в том числе включает в себя ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты (евро, юань или рубль) и перевод адресов крупнейших холдингов РФ в российскую юрисдикцию.