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В Минфине РФ заявили, что доллар не должен быть элементом обычного делового оборота

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что товары из России должны экспортироваться преимущественно за рубли
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Доллар не должен быть элементом обычного делового оборота в России, а расчеты между российскими организациями в иностранных валютах должны быть минимизированы, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев. При этом о полном запрете на хождение доллара в России речи нет.

"Понятно, что не предполагается запрет на абсолютное хождение доллара. Таких вещей никто не поддерживает... Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота", - сказал замминистра.

По его словам, расчеты в иностранных валютах между российскими организациями должны быть минимизированы: "Не должно быть расчетов в иностранных валютах или должны быть минимизированы расчеты в иностранных валютах между российскими организациями, если для этого нет непосредственной необходимости".

Кроме того, считает Моисеев, товары из России тоже должны экспортироваться преимущественно за рубли.

"Расчеты между третьими странами должны осуществляться в национальных валютах, экспортироваться товары из России должны преимущественно за рубли или национальные валюты третьих стран", - отмеитл он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что считает неизбежным для России и ряда других стран переход на расчеты в национальной валюте и отказ от расчетов в долларах, если США продолжат использовать доллар "как оружие".

Костин также представил план по дедолларизации в России, который в том числе включает в себя ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты (евро, юань или рубль) и перевод адресов крупнейших холдингов РФ в российскую юрисдикцию.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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