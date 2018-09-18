В Норильске создадут ресурсный центр развития предпринимательства

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Агентство развития Норильска планирует создать центр поддержки малого бизнеса, где предприниматели смогут получить информацию о мерах поддержки и доступ к актуальной базе свободной коммерческой недвижимости города. Об этом ТАСС во вторник сообщила старший вице-президент "Норникеля" Лариса Зелькова.

"Агентство сейчас выполняет задачу по созданию информационного портала недвижимости для предпринимателей города Норильска. Сервис позволит быстро получить данные относительно свободных объектов недвижимости для старта своего проекта в Норильске", - сказала Зелькова.

Она отметила, что также планируется запустить образовательно-консультативную программу для предпринимателей, где они смогут получать информацию о федеральных программах поддержки бизнеса и получить методическую поддержку.

Агентство развития Норильска - это некоммерческая организация, которая занимается поддержкой социально-значимых проектов в сфере туризма, культуры и предпринимательства. Учредителями агентства выступают администрация города, компания "Норильский никель" и Фонд Владимира Потанина.