РЗС не согласился с выданным предостережением ФАС по заявлению о росте цен на хлеб

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский зерновой союз (РЗС) не согласен с выданным предостережением ФАС вице-президенту союза Александру Корбуту по заявлению о росте цен на хлеб. Об этом ТАСС сообщил сам Корбут.
Ранее ФАС выдала предостережения исполнительному директору Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрию Вострикову и Александру Корбуту из-за заявлений о возможном увеличении розничных цен на хлеб, которые были опубликованы в статье газеты "Известия".
"Представитель Российского зернового союза, в состав которого не входят предприятия по хлебопечению, этим заявлением не мог повлиять на конкурентную среду на рынке, тем более что все вопросы, которые мне задавались, были связаны с тем, что в СМИ прошла информация от неназванных предприятий производителей хлеба и некоторых союзов, которые связаны с торговлей, о возможном повышении цен на хлеб", - сказал Корбут, подтвердив получение официального документа.
По его мнению, открытая публичная дискуссия не столько может повлиять на ситуацию на рынке негативно, сколько может повлиять позитивно, потому что в этом случае исчезают возможности "спекулятивных заявлений" о росте. Он также отметил, что мог высказать свою точку зрения как физическое лицо. В то же время он выразил уверенность, что никаких проблем с обеспечением зерна для внутренних потребителей в России не будет. "Объем производства зерна вполне достаточен", - уверен он.
Оспаривать полученное предостережение Корбут не собирается.
При этом представитель Руспродсоюза сообщил о том, что пока организация не получала официального уведомления от ФАС.