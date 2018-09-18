Комитет Госдумы поддержал проект об ужесточении правил исчисления ЦБ штрафов для банков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в I чтении инициированный правительством РФ законопроект, меняющий порядок исчисления штрафов, налагаемых Банком России на кредитные организации. Планируется, что Госдума рассмотрит проект закона на заседании 25 сентября

Штрафы предлагается исчислять не от минимального размера уставного капитала банка с соответствующим видом лицензии, а от размера собственных средств (капитала) кредитной организации.

Законопроектом предусматривается, что Банк России будет иметь право взыскивать штраф в размере до 0,1% собственных средств (капитала) банка в случае нарушения им федеральных законов, предписаний ЦБ, непредоставления информации, предоставления неполной или недостоверной информации, непроведения обязательного аудита, нераскрытия информации о своей деятельности или аудиторского заключения по ней.

ЦБ будет также вправе взыскивать штраф в размере до 1% собственных средств (капитала) кредитной организации в случае неустранения выявленных ЦБ нарушений в установленный срок, а также в случае, если эти нарушения создали реальную угрозу интересам кредиторов или вкладчиков. Кроме того, ЦБ сможет взыскивать штраф в этом размере, если головная кредитная организация банковской группы не исполняет предписания об устранении нарушений, связанных с участием в банковской группе либо если эти нарушения создают угрозу интересам кредиторов или вкладчиков банков - участников данной банковской группы.

Согласно статистическим данным Банка России, в первом полугодии 2017 года объем сомнительных операций клиентов кредитных организаций только по выводу денежных средств за рубеж и обналичиванию денежных средств в 4 тыс. раз превысил размер взысканных ЦБ с банков штрафов.

Реализация законопроект будет способствовать повышению эффективности воздействия со стороны ЦБ на недобросовестные кредитные организации путем повышения соизмеримости налагаемого на них штрафа с выгодой, получаемой ими от проведения их клиентами сомнительных операций, говорится в заключении комитета. В то же время, по мнению комитета, предлагаемая законопроектом модель, ставящая размер штрафа в зависимость от размера собственных средств капитала банка при отсутствии ограничений по максимальному размеру штрафа, может "создать условия для возникновения рисков неравного и несоразмерного применения мер воздействия за аналогичные правонарушения". "Это обстоятельство нуждается в дополнительном обсуждении", - отмечается в тексте заключения.