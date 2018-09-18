Комитет ГД поддержал проект закона об обслуживании стратегических предприятий в банках

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в I чтении инициированный правительством РФ законопроект, предусматривающий возможность заключения отдельным хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для ОПК и безопасности государства, договоров банковского обслуживания с несколькими кредитными организациями.
Сейчас правительству предоставлено право установить отдельные требования к кредитным организациям, в которых соответствующие хозяйственные общества вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы и заключать договоры банковского счета и договоры банковского вклада (депозита). Кабинет министров также вправе определить кредитную организацию, не соответствующую этим требованиям, имеющую право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с отдельным хозяйственным обществом.
Из этой правовой нормы следует, что правительство вправе определить только одну кредитную организацию, не соответствующую установленным требованиям, для взаимодействия только с одним отдельным хозяйственным обществом, говорится в пояснительной записке.
"На практике имеются случаи заключения договоров банковского обслуживания отдельным хозяйственным обществом в силу специфики своей деятельности с несколькими кредитными организациями, не соответствующими установленным требованиям. Отсутствие в законодательстве положения, предоставляющего возможность банковского обслуживания хозяйственных обществ несколькими кредитными организациями, может повлечь прекращение работы и закрытие счетов хозяйственных обществ в банках, усложнить работу таких обществ в части обеспечения долгового финансирования и международных проектов, сократить конкуренцию между банками за обслуживание финансовых потоков хозяйственных обществ", - отмечают в кабмине.
В целях устранения этой правовой неопределенности законопроектом предлагается установить право правительства определить одну или несколько кредитных организаций, не соответствующих установленным требованиям, имеющих право банковского обслуживания отдельного хозяйственного общества. Так, распоряжением правительства ранее определен перечень кредитных организаций, которые могут осуществлять банковское обслуживание ПАО "НК "Роснефть", указывается в заключении комитета.
Принятие законопроекта обеспечит возможность банковского обслуживания хозяйственных обществ несколькими кредитными организациями, говорится в пояснительной записке.