Росатом завершил контрольную сборку корпуса реактора атомного ледокола "Урал"

ТАСС, 18 сентября. Специалисты Росатома завершили одну из ключевых операций в ходе строительства атомного ледокола нового поколения "Урал", проведя контрольную сборку корпуса реактора ледокола, сообщает пресс-служба ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш").
"Данная технологическая операция проводилась в специальном стенде чистой сборки с целью проверки стыковки важнейших элементов оборудования главной энергетической установки ледокола и определения соответствия техническим требованиям. При проведении контрольной сборки специалисты использовали новую, современную технологию с применением лазеров", - говорится в сообщении.
Атомный ледокол "Урал" нового поколения - второй серийный ледокол, строящийся в рамках проекта 22220. Головной корабль данного проекта, получивший название "Арктика", был заложен в ноябре 2013 года на Балтийском заводе. Первый серийный ледокол - "Сибирь" - заложен в мае 2015 года, второй серийный - "Урал" - в июле 2016.
Водоизмещение атомного ледокола проекта 22220 - 33450 т, длина - 173,3 м. Мощность двухреакторной энергетической установки с реакторной установкой "РИТМ-200" - 175 мВт. Максимальная толщина льда, преодолеваемого ледоколом на непрерывном ходу, - 2,8 м. Экипаж судна - 74 человека.
Суда проекта 22220 являются ледоколами нового поколения, после завершения строительства они станут самыми мощными атомными ледоколами в мире. За счет особой конструкции корпуса они несмотря на огромное водоизмещение в 33,5 тыс. тонн смогут работать как в открытом море, так и в руслах крупных рек.
Строительство атомных ледоколов является частью программы увеличения грузопотока по Северному морскому пути в ближайшие десятилетия. Их ввод в эксплуатацию решит вопрос бесперебойного круглогодичного судоходства в Западной Арктике.