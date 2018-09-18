Комитет Госдумы поддержал изменение порядка управления ПИФами и выплаты дохода по паям

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о изменении порядка управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ), а также правил выплаты дохода по паям ПИФов. Документ внесен группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 25 сентября.
Законопроект предполагает замену нынешних правил доверительного управления ПИФами, которые утверждаются правительством, на правила доверительного управления, которые могут быть установлены нормативным актом Банка России.
"Данные изменения будут способствовать снижению регуляторной нагрузки на паевые инвестиционные фонды, которые в настоящее время вынуждены выполнять избыточные формальные требования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Документ также вносит поправки в закон об инвестфондах и дает право выплаты текущего дохода по паям ПИФов, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в натуральной форме при погашении пая.
"Реализация законопроекта позволит существенно повысить привлекательность инвестирования в паи паевых инвестиционных фондов и модернизирует ряд регулятивных конструкций, что позволит снизить издержки, связанные с управлением фондами, на фоне более эффективного и гибкого регулирования", - говорится в сопроводительных материалах к документу.