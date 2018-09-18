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В Подмосковье опубликовали промежуточный отчет государственной кадастровой оценки

Результаты оценки будут применяться для начисления налогов с 1 января 2019 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Промежуточный отчет государственной кадастровой оценки недвижимости в Подмосковье опубликовали на сайте Центра кадастровой оценки Московской области, чтобы собственники могли проверить правильность кадастровой оценки своих объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

И. о. заместителя председателя правительства Московской области Александр Чупраков напомнил, что государственная кадастровая оценка стартовала в Подмосковье с января 2018 года. Результаты этой оценки будут утверждены не позднее 30 ноября 2018 и будут применяться для начисления налогов с 1 января 2019 года, процитировали его в пресс-службе министерства.

"В фонде данных Росреестра и на сайте Центра кадастровой оценки опубликован промежуточный отчет о государственной кадастровой оценке, чтобы каждый собственник посмотрел этот документ и проверил, правильно ли оценили его собственность, верны ли характеристики недвижимости (площадь, материал стен, год постройки и т.п.)", - привели в пресс-службе слова и. о. министра имущественных отношений региона Андрея Аверкиева.

Он пояснил, что собственник может подать замечание в ГБУ "Центр кадастровой оценки" в течение 50 дней, если не согласен с оценкой. По результатам рассмотрения замечания кадастровая стоимость может быть пересчитана как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Сейчас, по данным Чупракова, новая кадастровая стоимость определена для более 12 млн земельных участков и объектов капитального строительства в Московской области. "Юридические лица начнут уплачивать налог от новой кадастровой стоимости в 2019 году, физические лица - осенью 2020 года по квитанциям налоговой инспекции", - добавил он.

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