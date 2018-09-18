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Роскомнадзор протестирует качество мобильной связи в 53 субъектах России

Глава ведомства Александр Жаров заявил, что в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Мурманске, Калининграде тестирование проходит ежегодно

СОЧИ, 18 сентября. /ТАСС/. Качество мобильной связи операторов "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2) будет протестировано в 53 субъектах РФ в 2018 году. Об этом рассказал журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах форума "СПЕКТР 2018".

"С 2015 года Роскомнадзор начал мониторить качество услуг связи в основном "большой четверки" - у них самый большой охват. Мы в 2017 году проконтролировали качество услуг связи в 48 городах. Планируем в 53 городах проконтролировать в 2018 году", - сказал он.

По словам Жарова, в некоторых городах тестирование проходит каждый год. "Это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Мурманск, Калининград - там, где проходят большие массовые мероприятия, - отметил он. - В целом "большая четверка" обеспечивает достаточное качество услуг связи".

Глава Роскомнадзора уточнил, что качество мобильной связи в России - одно из лучших в Европе. "Мы над этим вопросом работаем, у нас создан сайт качествосвязи.рф, на который мы выкладываем ежемесячно все данные, это является стимулом для операторов связи для того, чтобы они улучшали качество своих услуг", - отметил он.

Контроль качества связи также проводится и в Крыму. "Крым - это особая территория <…> В значительной степени здесь перебои качества связано с тем, что на этой территории работает большое количество связных устройств и структур", - рассказал Жаров.

Контроль качества услуг в сетях связи сотовых операторов производится программно-аппаратным методом по специально разработанной Роскомнадзором методике, утвержденной Минкомсвязи. Проверку связи проводят предприятия подведомственной радиочастотной службы.

Теги
Жаров, Александр АлександровичРоссия
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