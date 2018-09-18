Сбербанк намерен обжаловать арест акций дочернего банка на Украине

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сбербанк рассматривает различные варианты урегулирования ситуации с украинской "дочкой", в частности, намерен обжаловать решение Апелляционного суда Киева об аресте акций дочерней организации, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Конечно, мы будем обжаловать, мы рассматриваем все возможные варианты, но банк - это не магазин, который можно закрыть и повесить замок. Мы будем действовать в соответствии с законодательством. Мы очень дорожим украинскими отношениями и ни в коем случае не нанесем ущерба", - отметил Греф.