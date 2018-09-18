{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Сбербанк намерен обжаловать арест акций дочернего банка на Украине

При этом глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что "мы очень дорожим украинскими отношениями и ни в коем случае не нанесем ущерба"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сбербанк рассматривает различные варианты урегулирования ситуации с украинской "дочкой", в частности, намерен обжаловать решение Апелляционного суда Киева об аресте акций дочерней организации, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Конечно, мы будем обжаловать, мы рассматриваем все возможные варианты, но банк - это не магазин, который можно закрыть и повесить замок. Мы будем действовать в соответствии с законодательством. Мы очень дорожим украинскими отношениями и ни в коем случае не нанесем ущерба", - отметил Греф. 

Обрушение автомобильного моста возле Генуи
Транспортные компании ежедневно теряют по €600 тыс. после обвала автомоста в Италии
Автомобилям приходится объезжать Геную по второстепенным дорогам
Читать полностью