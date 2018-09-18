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Греф: конвертация долларовых вкладов не рассматривается "даже в самых страшных сценариях"

Сбербанк не видит повышенного спроса на их конвертацию
Глава Сбербанка Герман Греф Станислав Красильников/ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сбербанк не рассматривает перевод долларовых депозитов в рубли и не видит повышенного спроса на конвертацию вкладов, сообщил журналистам глава банка Герман Греф на брифинге во вторник.

Глава ВТБ Андрей Костин в сентябре озвучил возможные варианты возврата валютных депозитов вкладчикам госбанков в случае расширения санкций против РФ. В частности, по его мнению, возможна конвертация таких вкладов в рубли.

"Что касается конвертации, мы не видим повышенного фона тут", - сказал Греф, возглавляющий крупнейший российский банк, лидирующий по объему привлеченных вкладов населения.

"В таких вариантах (в конвертации - прим.ТАСС) нет необходимости, и они не рассматриваются ни в каких даже самых страшных сценариях", - добавил он.

США 27 августа расширили санкции отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Новые ограничения подразумевают запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию национальной безопасности, а также на поставки электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Однако опасения финансистов вызывают возможные новые санкции в ноябре, в числе которых предлагается запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков) и блокировка долларовых операций крупнейших российских банков.

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РоссияГреф, Герман Оскарович
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