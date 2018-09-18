Счетная палата видит риски снижения доходности ОФЗ-н при ухудшении экономической ситуации

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Счетная палата РФ отмечает наличие инфляционных рисков снижения доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения в случае ухудшения макроэкономической ситуации. Такой вывод следует из заключения ведомства об исполнении федерального бюджета за 2017 год.

"Размещаемый Минфином России новый вид облигаций федерального займа для физических лиц, предназначенный для инвестирования сбережений населения и возможности получения большего дохода по сравнению с банковскими депозитами при минимальных рисках, имеет низкую ликвидность по сравнению с облигациями федеральных займов, обращающимися на вторичном рынке. Кроме того, существуют инфляционные риски снижения дохода для инвесторов ОФЗ-н в случае ухудшения макроэкономической ситуации", - отмечается в документе.

С апреля 2017 года Минфин России приступил к размещению нового долгового инструмента для населения - ОФЗ для физических лиц, разместив в отчетном периоде по открытой подписке ОФЗ-н на общую сумму 39,2 млрд рублей по номинальной стоимости.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале 2018 года поручил Минфину увеличить объем размещения ОФЗ-н до 100 млрд рублей в год. Для стимулирования спроса Минфин планирует изменить условия обращения и продажи бумаг, говорил ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.