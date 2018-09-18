МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка России Герман Греф допустил снижение ставок по ипотеке до 7% в перспективе двух-трех лет. Об этом он сообщил журналистам на брифинге во вторник.
"В перспективе двух-трех лет я вполне допускаю, что ставки (по ипотеке - прим. ТАСС) будут на уровне 7%", - сказал он.
По словам Грефа, в ближайших планах Сбербанка пока нет повышения ставок по ипотеке, но "нужно смотреть ситуацию на рынке". "Но сейчас мы видим всплеск ставок, который не будет носить долгосрочный характер", - отметил глава Сбербанка.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что ставки по ипотечным кредитам в РФ в среднесрочной перспективе могут снизиться до 7-8%, по мере возвращения к целевому уровню инфляции в 4%. По прогнозу регулятора, инфляция к концу 2018 года составит 3,8-4,2%.
Согласно данным ЦБ, в июле средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам выросла до 9,57% годовых с 9,48% в июне.