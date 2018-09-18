В Саратовской области начали производство бензина "Евро-6"

САРАТОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Саратовский нефтеперерабатывающий завод (входит в "Роснефть") запустил производство бензина уровня "Евро-6" с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками. Бензин такого класса начали выпускать в регионе впервые, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики области Владимир Комаров.
"На Саратовском НПЗ впервые в области запущено производство бензина уровня "Евро-6", токсичность выхлопных газов такого топлива значительно ниже. Кроме того, при использовании данного бензина на 12,5% снижается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7% - отложений в камере сгорания двигателя автомобиля", - сказал Комаров.
По словам собеседника агентства, высокие эксплуатационные характеристики "Евро-6" ранее были подтверждены заключением Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти. Запустить новое производство стало возможным после реконструкции установок завода. Не исключено, что благодаря выпуску этого топлива из региона увеличатся объемы экспорта бензина.
ПАО "Саратовский НПЗ" вошел в состав "НК "Роснефть" в марте 2013 года, мощность завода составляет около 7 млн тонн нефти в год. Саратовский НПЗ перерабатывает нефть марки "Юралс" и нефть Саратовского месторождения, поступающую по трубопроводу, а также нефть Сорочинского, Оренбургского и Зайкинского месторождений, поступающую по железной дороге.