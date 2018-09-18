Путин: одно из сухопутных ответвлений "Турецкого потока" может пройти через Венгрию

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что одно из сухопутных ответвлений трубопровода "Турецкий поток" может пройти через Венгрию.
"Через Венгрию идет транзит российского природного газа в Европу, расположенные на венгерской территории подземные хранилища позволяют надежно и бесперебойно снабжать газом европейских потребителей даже в моменты пикового спроса", - констатировал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу. Не исключаю, что после завершения строительства "Турецкого потока" одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию", - сказал Путин.
Российский лидер назвал прошедшие переговоры "содержательными и конструктивными".
"При обсуждении международной тематики затронули вопросы сотрудничества России и Евросоюза. Конечно, обменялись (видением - прим. ТАСС) ситуации на Украине. Проинформировали господина Орбана о последнем развитии процесса сирийского урегулирования", - сказал Путин. В частности, российская сторона отметила важность социально-экономического восстановления Сирии, добавил президент.
"В целом состоявшиеся переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма полезны", - сказал он.
"Мы обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, наметили планы сотрудничества на перспективу", - сообщил российский лидер. Путин подчеркнул, что "Венгрия - важный и надежный партнер России в Европе, мы заинтересованы в том, чтобы российско-венгерские отношения и далее углублялись по всем направлениям".
Среди таких направлений президент РФ в первую очередь отметил "развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей". По его данным, в 2017 году двусторонний товарооборот увеличился на 25% и составил более пяти миллиардов долларов, в январе - июле 2018 показатели взаимной торговли продолжали расти столь же высокими темпами - 30%. "Общий объем встречных капиталовложений составил $1 млрд, совместно реализуются крупные инвестиционные проекты, расширяется кооперация в промышленности, в области высоких технологий, в финансовом секторе", - перечислил глава государства.
Он добавил, что "российские компании провели модернизацию подвижных составов для будапештского метрополитена, совместно с предприятиями из Венгрии планируют наладить поставки железнодорожных вагонов на рынки третьих стран". Путин также напомнил, что "под венгерской маркой в России производится широкий спектр продукции медицинского назначения, включая инновационные лекарства".
По мнению российского лидера, важной сферой взаимодействия является энергетика. "Россия обеспечивает свыше 75% венгерского потребления нефти и 60% газа", - сказал Путин.
Президент также отметил, что ведение в строй новых блоков АЭС "Пакш" позволит обеспечить энергопотребление Венгрии на годы вперед. По его словам, у Москвы и Будапешта есть хорошие возможности "для развития российско-венгерского взаимодействия в области атомной энергетики". "Росатом" в ближайшее время приступит к возведению двух новых энергоблоков АЭС "Пакш".
"Эта атомная станция уже производит 40% электроэнергии потребляемой в Венгрии - это очень серьезный показатель. Ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить объем выработки электричества и удовлетворить спрос венгерской экономики на годы вперед", - сказал Путин.
Глава государства отметил работу венгерских компаний по освоению углеводородных запасов на территории РФ, в частности, в Оренбургской области.
Говоря о сотрудничестве двух стран на региональном уровне, Путин напомнил о создании межправительственной комиссии по региональному сотрудничеству, ее первое заседание будет проведено до конца 2018 года.
В гуманитарной сфере российский лидер особо отметил работу над межправительственном соглашении о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней.