Путин: одно из сухопутных ответвлений "Турецкого потока" может пройти через Венгрию

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что одно из сухопутных ответвлений трубопровода "Турецкий поток" может пройти через Венгрию.

"Через Венгрию идет транзит российского природного газа в Европу, расположенные на венгерской территории подземные хранилища позволяют надежно и бесперебойно снабжать газом европейских потребителей даже в моменты пикового спроса", - констатировал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу. Не исключаю, что после завершения строительства "Турецкого потока" одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию", - сказал Путин.

Российский лидер назвал прошедшие переговоры "содержательными и конструктивными".